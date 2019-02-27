2019/02/27 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..لجنة تقصي الحقائق تعقد مؤتمراً صحفياً لعرض ما توصلت له من تحقيق بالاتهامات التي وجهت للاعبي المنتخب الوطني في بطولةكأس اسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. لجنة تقصي الحقائق تعقد مؤتمراً صحفياً لعرض ما توصلت له من تحقيق بالاتهامات التي وجهت للاعبي المنتخب الوطني في بطولةكأس اسيا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. لجنة تقصي الحقائق تعقد مؤتمراً صحفياً لعرض ما توصلت له من تحقيق بالاتهامات التي وجهت للاعبي المنتخب الوطني في بطولةكأس اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).