قنابل موقوتة: تحذيرات عودة داعش تتصاعد.. هل نعيش إرهاصات 2014؟

2019/02/27 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

تتوالى

التقارير التحذيرية من وسائل إعلام الغربية والعربية نقلًا عن شخصيات سياسية وعسكرية

بشأن إمكانية عودة تنظيم داعش إلى العراق مع تضييق الخناق عليه في الأراضي السورية،

إذ تمكن مؤخرًا من شنّ هجمات على جامعي الكمأ في محافظة الأنبار وقتل 6 من المخطوفين

لديه.





هذه

التحذيرات أخذت جانبين، الأول يرى بأن هناك مخططًا أميركيًا لإعادة انتاج داعش في العراق

من جديد، وذلك في سياق إيجاد خطر يكون ذريعة لبقاءٍ أطول للقوات الأميركية، وهو رأي

تستهجنه الإدارة الأميركية التي تقول إنها تقاتل داعش، في كل الميادين، ولا يمكن أن

تتواطأ معه بهذا الشكل.

أما

الجانب الثاني فهي تحذيرات تطلق من خبراء أمنيين ومسؤولين عسكريين بشأن توسع نفوذ داعش

في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وغيرها، حيث تمكن مؤخرًا بالفعل من شن هجمات

على المدنيين، وقتل بعضهم، وهو ما أشغل القوات الأمنية التي ما زالت تطلق عمليات عسكرية

لملاحقة هذا التنظيم.





وقال

الخبير الأمني هشام الهاشمي إن تنظيم داعش لجأ مؤخرًا إلى عدة طرق لاثبات وجوده، منها

خطف المدنيين والمساومة عليهم، وأخذ الفدية، لتحصيل المال، خاصة مع نضوب موارده الاقتصادية،

وتأثير العمليات العسكرية الأخيرة عليه بشكل كبير، لذلك لجأ إلى ابتزاز المواطنين في

مختلف المدن”.





وأضاف

لـ”النور نيوز” أن أخذه للفدية أسلوب ارتفعت وتيرته مؤخرًا في مدن نينوى

مثل بادوش والحضر والعياضية والبعاج، بالإضافة إلى مناطق في ديالى والأنبار و غيرهما”.

وأوضح

الهاشمي أن “تنظيم داعش الآن في مرحلة التكوين التي تتسم بتخفيض عدد الأفراد الناشطين

من التنظيم، وتقليص المرتبات، وتحصيل المبالغ المالية لأغراض التمويل، إذ لجأ مؤخرًا

إلى أخذ الفدية”.





عناصر داعش الأجانب ..



خطر x خطر

هذه

المخاوف لم تقتصر على خلايا داعش النائمة بل العناصر القادمين من الجانب السوري أحد

أهم ما يقلق المسؤولين في بغداد، خاصة بعد ورود تقارير عن تسلل ألف عنصر بتنظيم داعش

إلى العراق، عن طريق سوريا، وهو أمر من شأنه أن يزعزع الاستقرار الأمني الهش في البلد”.

وذكرت

وكالة اسوشييتدبرس أنه استناداً لثلاثة مسؤولين استخباريين عراقيين ومسؤول عسكري أميركي،

فانه خلال الأشهر الستة الماضية تسلل مسلحون من داعش يقدر عددهم بأكثر من 1000، عبروا

الحدود الصحراوية الواسعة إلى داخل العراق”.

وعلى

الجانب الآخر تثار مخاوف من صفقة أميركية لإدخال عناصر داعش إلى العراق، إذ أكد نائب

رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس أن الأميركيين تفاوضوا مع عناصر”داعش” في

عمليات شرق سوريا الأخيرة.

وقال

المهندس، في تصريحات صحفية إن “الأميركيين كشفوا عن هويتهم من خلال مفاوضاتهم

مع عناصر”داعش” الإجرامية ولا سيما في عمليات شرق سوريا الأخيرة”.

بدوره

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم أن القوات الاميركية نقلت عناصر تنظيم

“داعش” إلى قضاء الحويجة ومدينة الموصل وصحراء الانبار.

وقال

سالم، في تغريدة على “تويتر” إن “الأميركان يعدون داعش ثانية إلى العراق

من خلال إعداد وتدريب 3000 داعشي من جنسيات مختلفة في وادي حوران”، مضيفًا أن

” أنهم “قاموا بنقل قسم من داعش إلى الحويجة والموصل وصحراء الانبار لاعادة الانتشار”.

عناصر داعش المستسلمين ..هل لهم مأوى في العراق؟

ويُراقب

العراق بحذر نتائج “التراشق الدولي” بعناصر التنظيم والبحث عن مكان ما لاستقبالهم.

وطالب

الرئيس الاميركي دونالد ترامب عبر تغريدة في “تويتر” بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولاً

أوروبية أخرى بالسماح بعودة أكثر من 800 عنصر من داعش يحملون جنسيات أوروبية اعتقلوا

في سوريا, محذراً من أن عدم السماح بعودة المئات من عناصر داعش الأوروبيين إلى بلادهم

سيكون له تبعات خطيرة قد تضطر واشنطن لإطلاق سراحهم, الا أن الدول الاوربية وبينها

النمسا وبريطانيا رفضت استلامهم.

وبحسب رويترز، فقد استلم العراق حتى الان دفعتين من مقاتلي التنظيم من قوات سوريا الديمقراطية يصل عددهم الى 300 مقاتل بينهم عراقيون وأجانب عبر محافظة الانبار”.

ورغم

تمتع العراق بعلاقات جيدة مع بعض الدول الأوروبية، إلا ان الحكومات الغربية مازالت

ترفض استلام مواطنيها المتورطين بالانخراط مع “داعش”, فيما تتحدث المصادر الأوروبية

عن رفض شعبي لفكرة عودة العناصر وأن بعض الدول التي شهدت عمليات ارهابية, يرفضون استقبال

“قنابل موقوتة”, داخل حدودهم, ويفضلون إبقاء مواطنيهم المنتمين إلى داعش بعيدًا ومحاكمتهم

“في الأماكن التي ارتكبوا فيها جرائمهم”.





بدوره

طالب النائب في البرلمان العراقي منصور البعيجي بضرورة تعزيز الأمن على الحدود العراقية

السورية مع قرب نهاية التنظيم، في الجانب السوري” مشيرًا في تصريح لـ”النور

نيوز” إلى أن هناك خطرًا على الأراضي العراق ولا بد من الوقوف بقوة أما تلك المخاطر،

لحين انتهائها والتعامل مع هذا الملف بشكل جدّي من قبل حكومة عادل عبد المهدي”.

وأضاف

البعيجي أن الخطر يتمثل بالدعم الأميركي لداعش، وتهيئة مناخ ملائم لعودته، ونشاط الخلايا

النائمة في الداخل، وهو ما يضع الحكومة في مسؤولية كبيرة أمام تلك التطورات”.

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