امني: الفلوجة خالية من الدواعش والحشد الشعبي يبسط سيطرته على مناطقها

2019/02/27 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن مدينة الفلوجة لم تشهد اي تحركات ارهابية او تسلل للدواعش من خلال الصحراء الى مناطقها، مؤكداً ان القوات الامنية والحشد الشعبي يبسطون سيطرتهم على المدينة بشكل كامل.وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مناطق الفلوجة مؤمنة بشكل كامل، ولم تشهد اي تحركات ارهابية عبر الصحراء الغربية لمحافظة الانبار”.[…]

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