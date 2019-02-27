شركات جنائز تلجأ إلى القضاء في افريقيا بعد “إحياء ميت”!

2019/02/27 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قرر مسؤولون في شركات لتنظيم الجنائز ودفن الموتى في جنوب إفريقيا، رفع دعوى قضائية ضد قس ادعى مؤخرا أنه أعاد شخصا إلى الحياة وأثار جدلا واسعا في البلاد.وانتشر مؤخرا في البلد الإفريقي مقطع فيديو للراهب ألفا لوكاو، ويظهر رجل الدين واقفا على نعش قبل أن ينهض منه شخص قيل […]

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