ايران تشتري السكر الخام من الهند لتدبير امدادات الغذاء

2019/02/27 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت مصادر تجارية إن تجارا من الهند سيصدرون السكر الخام إلى إيران للتسليم في آذار ونيسان، وذلك في أول مبيعات سكر هندية لطهران في خمسة أعوام على الأقل، في الوقت الذي تكافح فيه إيران لتدبير إمدادات الغذاء في ظل عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.ووافقت إيران على بيع نفط للهند بالروبية لكن لا […]

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