خدمة تنافسية لتخفيض أسعار الرحلات الداخلية

2019/02/27 | 09:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اطلقت وزارة النقل، خدمة اسعار التذاكر حسب اسبقية الحجز على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اذ ستتم المباشرة بأولى رحلاتها في الـ 1 من الشهر المقبل.





وقال مدير اعلام الشركة، ليث الربيعي، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة اطلقت خدمة تخفيض سعر التذاكر حسب الاسبقية بالحجز"، مشيرا الى انه "كلما كان الحجز مبكرا عن موعده المحدد، خفض سعر التذاكر اكثر".

واشار الربيعي إلى ان "الحد الادنى للتخفيض يبلغ 75 دولارا، وستتم المباشرة به في الاول من شهر اذار المقبل"، لافتاً إلى ان "هذه الخدمة الجديدة سوف توفر اسعارا تنافسية عند قطع التذاكر حسب اسبقية الحجز وهي مقتصرة على الخطوط الداخلية فقط في الوقت الحالي".





وبين الربيعي ان اسعار الرحلات "ستبدأ من 75 دولارا لقطاع بغداد – البصرة، و121 دولاراً لقطاع بغداد – اربيل ، و114 دولارا لقطاع بغداد ـ السليمانية، اضافة الى 101 دولار لقطاع بغداد – الناصرية، و121 دولارا لقطاع البصرة – اربيل ، فضلا عن 114 دولارا لقطاع البصرة – السليمانية، و112 دولارا لقطاع النجف – اربيل ، واخيرا 105 دولارات لقطاع النجف – السليمانية"، لافتاً إلى أن "هذه الاسعار تتضمن الضرائب ايضا، عدا ضريبة مطـار النجـف الاشرف الدولي، لان ضريبته خاصة به".





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