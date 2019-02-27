الليلة.. أمطار غزيرة في هذه المحافظات العراقية

2019/02/27 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية الى هطول أمطار غزيرة في محافظات عراقية ليلة اليوم الأربعاء.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان "حزاماً من السحب ممتد من وسط قارة افريقيا لالاف الكيلومترات يؤثر حاليا على العراق مرافقا لتيار غربي رطب في طبقات الجو العليا".وأضاف ان "الغيوم الرعدية تؤثر الآن على جنوب وشمال البلاد".واستدرك عطية بالقول "لكن الامطار نهار وليل اليوم تستمر بالهطول على مناطق من شمال البلاد فقط في {نينوى ودهوك واربيل وسليمانية} وبعض مناطق الانبار وديالى و صلاح الدين مصحوبة بالغزارة أحياناً في بعض مناطق اربيل وشمال سليمانية".انتهى

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