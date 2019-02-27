الوقف السني يتهم نظيره الشيعي بـ

2019/02/27 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقال ديوان الوقف السُني في محافظة نينوى، مساء الثلاثاء، إن نظيره الشيعي، طالبه بعدم صيانة 17 مرقداً ومقاماً داخل مدينة الموصل مركز المحافظة، بحجة أنها تعود له. جاء ذلك على لسان مدير دائرة الوقف السُني في نينوى أبو بكر كنعان، في كتاب رسمي موجه إلى ديوان الوقف السُني في بغداد. ويرتبط ديوانا الوقفين الشيعي والسني بمجلس الوزراء العراقي، ويتوليان تنظيم الأمور الإدارية الخاصة بممتلكات الوقفين من مساجد وجوامع وحسينيات ومقامات وأضرحة.وأوضح كنعان أن "مديرية الوقف الشيعي في المحافظة طالبت بعدم القيام بأي أعمال صيانة أو إعمار على هذه المراقد، علماً أن هذه المقامات والمراقد مسجلة (قبل عام 2003) باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بموجب صور القيود الحديثة المتوفرة لدينا".وأضاف أن "هذه المراقد والمقامات تقع في منطقة الموصل القديمة في الجانب الأيمن من المدينة وكل سكان هذه المناطق من أهل السنة".داعياً إلى "اتخاذ الإجراءات العاجلة كون الأمر مهم"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الوقف الشيعي.وقبل عام 2003 كانت وزارة الأوقاف تدير شؤون المساجد والمراقد والأضرحة، إلى أن شكلت الوقفين السني والشيعي وانتقلت الإدارة لهما، ولكن بقيت بعض المساجد غير محسومة لمن عائديتها.‎ ومنذ عام 2003 تدار المقامات والمساجد في مدينة الموصل من قبل ديوان الوقف السني.

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