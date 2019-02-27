الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار لموظفي الدولة

2019/02/27 | 09:01

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بغداد اليوم - بغداد

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت قيمتها مابين الخمسة والعشرة ...





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