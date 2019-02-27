هام بالتفاصيل توقعات بامطار تراكمية وثلوج

2019/02/27 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تكشف اليوم التوقعات الجوية، ، الي تشكل منخفض جوي وعاصفة مطرية مصحوبة برياح شديدة في منطقة الشرق الاوسط وامطار تراكمية تعادل كمية ثلاثة اسابيع وتساقط ثلوج فوق المرتفعات.حيث قال المتنبىء الجوي الشامي خالد مهداوي ابو الوليد في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تابعته اليوم الثامن ، انه “اعتبار من مساء …

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