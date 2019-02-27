2019/02/27 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..وزارة الشباب والرياضة تفتتح ملعب المرحوم علي كاظم ( التدريبي ) في مقر الوزارة

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