باريس سان جيرمان يتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا

2019/02/27 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلانتزع فريق باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس فرنسا لكرة القدم.واكتسح باريس سان جيرمان ضيفه ديجون بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور الثمانية "ربع النهائي" للبطولة.وبذلك أصبح سان جيرمان أول الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي للبطولة المحلية.وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدماً بثنائية نظيفة سجلهما الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقتين 8 و28.وفي الوقت الذي حاول فيه ديجون تقليص النتيجة، أحرز سان جيرمان الهدف الثالث عبر البلجيكي توماس مونيير في الدقيقة 77.

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