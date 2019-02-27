قتلى إثر تحطم مقاتلة هندية فوق كشمير والشرطة تغلق المطار الرئيسي في الإقليم

2019/02/27 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل طيارين ومدني إثر تحطم مقاتلة هندية فوق الشطر الهندي من إقليم كشمير

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