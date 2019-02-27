2019/02/27 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل مع كل الدول من أجل تفادي التدخل العسكري المحتمل في فنزويلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: روسيا تعمل مع كل الدول لتفادي التدخل العسكري في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: روسيا تعمل مع كل الدول لتفادي التدخل العسكري في فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).