2019/02/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

صنَّفَ موقعٌ عالميٌّ معنيٌّ بأخبار النساء والموضة والجمال، النساء العراقيات أجمل النساء العربيات في العام 2018، بحسب تصويت أجراه موقع “ranker”.





وذكر الموقع أنه “أجرى تصويتاً على الجمهور المتابع للموقع”، ووضع الموقع تصنيفاً للنساء في العالم العربي من حيث الجمال لعام 2018، وقد تصدرَّت النساء العراقيات المرتبة الأولى بحسب التصويت.

حيث حصلت الأردنيات على المرتبة الثانية بالعالم العربي لتتبعها النساء التونسيات، وفي المرتبة الرابعة جاءت نساء فلسطين، وقد اعتمد التصويت على 19 دولة عربيَّة وقد حازت عُمان على المرتبة الاخيرة .

وقال خبير التجميل علي إسماعيل عن وصول المرأة العراقيَّة للمراتب الأولى في مسابقات الجمال: “انفتحت على العالم بعد سنوات من الانغلاق بشكل جعلها جزءاً من منظومة الجمال”، مؤكداً “(للسوشيال ميديا)، فضلٌ عميقٌ بهذا الاتجاه، لأنها تفاعلت معه بانفتاح لفت انتباه دور الأزياء ومنظمات اختيار ملكات الجمال، لما تتميز به من معطيات هائلة”.

وبين مصمم الأزياء سيف العبيدي: “للمرأة العراقية جسدٌ رشيقٌ، وقوامٌ ممشوقٌ، يجعلها الأجمل في إبراز لمسات مصمم الأزياء، فكل فستان ترتديه يتألق عليها، وتتألق به”، مشيراً الى أنَّ “هذه المواصفات منحتها فرصة أوسع من سواها للاقتراب من الفوز بمسابقات الجمال العالمية .

ولفت العبيدي الى أنَّ “أية لمحة من الأنوثة العراقيَّة تسحرُ العالم، سواء أكانت حيَّة مباشرة على مسارح المسابقات، أم عبر السوشيال ميديا التي وظفتها لتعويض سنوات الانقطاع الطويلة عن الأسرة الدوليَّة بسبب الأحداث التي شهدها العراق”.

موضحا أنَّ “حضور المرأة العراقيَّة في مسابقات الجمال العالمي، غيَّر الخريطة والمنظور والرؤى؛ لأنها حلَّت بقوة مؤثرة وفاعلة”.

المصدر: الصباح

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيات أجملُ النساء العربيات لعام 2018) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيات أجملُ النساء العربيات لعام 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).