وزير التخطيط يبحث مع السفير الكويتي آفاق التعاون المشترك بين البلدين

2019/02/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الثلاثاء، السفير الكويتي لدى العراق سالم غصاب الزمانان، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وثمَّن الدكتور نوري الدليمي خلال اللقاء الجهود التي قدمتها دولة الكويت، لدعم مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، داعياً إلى توحيد الجهود مع الحكومة العراقية، لإعادة أعمار واستقرار المناطق التي تعرضت لدمار كبير في بناها التحتية، وتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية في العراق بنحو عام.وناقش الوزير مع السفير والوفد المرافق له، تمويل عدد من المشاريع الحيوية في محافظة البصرة، وفي مقدمتها مشروع مستشفى البصرة، ومشروع إنشاء مركز متخصص لتشخيص وعلاج الأورام السرطانية.من جانبه أشاد السيد الزمانان برؤية الوزارة للتنمية المستدامة لعراق 2030، مؤكداً حرص دولة الكويت على تقديم جميع أنواع الدعم للحكومة العراقية، والمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الاستقرار والاعمار.

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