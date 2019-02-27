العراق اليوم يفتح ملف المصالحة بين المالكي والصدر .. وهل نجحت وساطة السيد حسن نصر الله بعد ان فشل غيره من قبل؟

2019/02/27 | 09:10

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بغداد- العراق اليوم:

بعد تلميحات رئيس الوزراء الاسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في المقابلة التلفزيونية ا...





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