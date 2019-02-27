الكشف عن تحركات أميركية لإعادة احياء “اقليم الأنبار” مجددا

2019/02/27 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدير مكتب منظمة “بدر” في محافظة الانبار قصي الأنباري، الأربعاء، عن وجود تحرك أمريكي لطرح قضية إقليم الانبار مجددا، مشيرا إلى أن واشنطن بدأت تعمل على تحريك أجندتها من السياسيين وشيوخ عشائر لاحياء القضية.وقال الأنباري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أميركا بدأت مؤخرا تتحرك لإعادة طرح قضية اقليم الأنبار مجددا الذي سبق ان […]

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