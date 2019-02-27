وول ستريت جورنال: ابن سلمان على استعداد لبيع دينه من أجل مصالحه

2019/02/27 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية هجوما جديدا وعنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدة أنه من الممكن أن يبيع دينه من اجل

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