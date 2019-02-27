مصدر امني: المدينة لم تشهد اي تحركات ارهابية والحشد الشعبي يبسط سيطرته على مناطق الفلوجة

2019/02/27 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن مدينة الفلوجة لم تشهد اي تحركات ارهابية او تسلل للدواعش من خلال الصحراء الى مناطقها، مؤكداً ان القوات الامنية

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