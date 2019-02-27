مقرب منه: ترامب سيسحب قواته من العراق اذا طلب منه ذلك رسميا

2019/02/27 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر أحد المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتصاعد المطالب الشعبية والسياسية في العراق المطالبة بمغادرة القوات الأميركية، فيما أكد أن ترامب سيسحب قواته من

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