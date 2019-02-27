الناصرية تفتتح محطة مجاري جديدة بكلفة 350 مليون دينار

2019/02/27 | 09:16

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شبكة اخبار الناصرية:

افتتحت الحكومة المحلية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) ، محطة مجاري جديدة في قضاء الناصرية بكلفة 350 مليون دينار عراقي .

وقال نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المحطة الجديدة هي محطة رفع ثانوية لرفع المياه الثقيلة من منطقة خلف السريع الى محطة

شبكة اخبار الناصرية:افتتحت الحكومة المحلية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) ، محطة مجاري جديدة في قضاء الناصرية بكلفة 350 مليون دينار عراقي .وقال نائب محافظ ذي قار عادل الدخيلي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المحطة الجديدة هي محطة رفع ثانوية لرفع المياه الثقيلة من منطقة خلف السريع الى محطة التنقية في ناحية اور .وبين انها تعمل بطاقة اربعة الاف متر مكعب في الساعة وهي تخدم مناطق سوق الشيوخ والعكيكه والطار فضلاً عن مناطق خلف السريع التابعة لمركز قضاء الناصرية.

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