وزارة الزراعة تمنع دخول الدواجن من الهند لاصابتها بمرض وبائي

2019/02/27 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الزراعة امس الثلاثاء ، استمرارها منع استيراد الدواجن ومشتقاتها من الهند لاصابتها بمرض أنفلونزا الطيور الوبائي.

وقالت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى،انه”نظرا لاعلان منظمة الصحة الحيوانية العالمية تسجيل حالات اصابة بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة ،والذي بموجبه منعت استيراد الدواجن ومشتقاتها من الهند ،وبعد تأكيد استمرار الاصابة تؤكد وزارة الزراعة على استمرارها منع استيراد الدواجن والطيور بأنواعها ( الحية والمجمدة )والبيض بنوعيه(المائدة والتفقيس ) فضلا عن منع استيراد طيور الزينة والجارحة وريش الطيور و اي منتجات اخرى تدخل في تركيبها الدواجن ومنتجاتها من الهند”.

مشيرة الى ان هذا المنع جاء من اجل حماية المستهلك العراقي من جانب وحماية قطاع الدواجن من الاصابة بهذا المرض الوبائي من جانب اخر.

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