2019/02/27 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولياتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السترات الصفراء، بالمشاركة في أعمال العنف الناتجة عن تلك التظاهرات.

وأضاف ماكرون، خلال لقائه مع رؤساء البلديات في قصر الإيليزي، أنه لا يمكن حظر التظاهرات في البلاد، لكن يجب على الجميع رفض أعمال العنف الناتجة عن تلك التظاهرات.

ومن جهة أخرى، دعت مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان دونيا مياتوفيتش، فرنسا لاحترام حقوق الإنسان في التظاهرات، وعدم تقييد حريات التظاهر السلمي.

كما دعت مياتوفيتش قوات الشرطة الفرنسية إلى عدم حظر استخدام رذاذ الفلفل والغاز المدمع ضد المتظاهرين.

ومنذ 17 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، تشهد فرنسا، في أيام السبت، احتجاجات ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

وفي حوادث على خلفية الاحتجاجات، لقى 11 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 2000 شخص، فيما تم توقيف 8 آلاف و400 متظاهر، وتم حبس ألف و796 منهم.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

22

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يتهم “السترات الصفراء” بالمشاركة في أعمال العنف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يتهم “السترات الصفراء” بالمشاركة في أعمال العنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).