نائب:التواجد الأميركي أسهم بزيادة التحركات الإرهابية

2019/02/27 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذر النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار ستار جبار العتابي، الأربعاء، من أن التواجد العسكري الأميركي في العراق يسهم بزيادة النشاطات والتحركات الإرهابية في محافظة الأنبار.

وقال العتابي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “تحرك القوات الأمريكية داخل محافظة الانبار زاد من التحرك الإرهابي خلال الأسابيع الماضية”، مشيرا إلى أن “الأمر يتطلب تحريك قوات إضافية لمسك الشريط الحدودي لمنع تسلل الإرهابيين”.

ودعا العتابي الحكومة العراقية إلى “إجراء تنسيق مشترك مع الجانب السوري للحد من التحركات الإرهابية على الشريط الحدودي”، مشددا على ضرورة “اجراء عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية لمنع تسلل الإرهابيين اذا تطلب الأمر”.

وكان مدير مكتب منظمة “بدر” في محافظة الانبار قصي الأنباري كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن وجود تحرك أمريكي لطرح قضية إقليم الانبار مجددا، مشيرا إلى أن واشنطن بدأت تعمل على تحريك أجندتها من السياسيين وشيوخ عشائر لاحياء القضية مجددا.

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