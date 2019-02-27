الخارجية الباكستانية: ليس لدينا نية للتصعيد مع الهند لكننا مستعدين إذا اضطررنا لذلك

2019/02/27 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الباكستانية: ليس لدينا نية للتصعيد لكننا مستعدين إذا اضطررنا لذلك

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