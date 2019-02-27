تحديث جديد لـ

2019/02/27 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم المسؤولون عن موقع التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" بالعمل على إطلاق ميزة وخاصية جديدة كجزء من مكافحة الرسائل غير المرغوبة، الأمر الذي سيمكن الكثير من مستخدمي التطبيق على الحد من إضافتهم الى هذه المحادثات.

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