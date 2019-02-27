برلمانية تتحدث عن تشكيل مركز متخصص بالعقود في وزارة بدعم من مسؤول فيها

2019/02/27 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت النائب عالية نصيف يوم الاربعاء هيئة النزاهة بفتح تحقيق حول مركز او معهد الطاقة الذي شكلته جهات في وزارة الكهرباء بدعم من المستشار الطوعي (و.ح) ، مبينة ان هذه المركز تقف وراءه دوافع خفيه تتعلق بتعاقدات الوزارة .

وقالت نصيف في بيان اليوم ان "هذا المركز الذي شكلته جهات في الوزارة كان في بدايته يلفه الغموض، ولكن اتضح فيما بعد أن له علاقة بتعاقدات وزارة الكهرباء، فهو يضع خططاً متكاملة للتعامل مع الشركات التي يجري التعاقد معها، فإذا حصلت (سيمنس) على عقد يكون المركز معها، وإذا حصلت (جي أي) على عقد يكون المركز معها ايضا ".

وأوضحت ان "هذا المركز تم تشكيله بناءً على رغبة المستشار الطوعي (و.ح) الذي بات له دور مهم وأساسي في الوزارة، ويضم ايضا (ع) وشخصاً اخر أرمني " ، مؤكدة على " ضرورة قيام هيئة النزاهة بفتح تحقيق حول اسباب تشكيله والدور الذي يمارسه ".

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