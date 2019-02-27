هكذا يسعى الهنود لخفض التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد

2019/02/27 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزيرة خارجية الهند، سوشما سفاراج، في اجتماع لوزراء خارجية روسيا والهند والصين، أن غارة الهند في كشمير لم تكن هجوما عسكريا ضد باكستان، بل

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