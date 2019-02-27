تعرف على تشكيلة برشلونة المتوقعة لمواجهة ريال مدريد

2019/02/27 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو التاريخي والذي سيستضيف اليوم الاربعاء، كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة

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