على خلفية دورها بهجمات سبتمبر.. السعودية تواجه ازمة جديدة رغم دعم ترامب

2019/02/27 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد المحكمة الاتحادية في نيويورك جلسة استماع جديدة في دعوى قضائية مرفوعة ضد السعودية على خلفية دورها في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.وتعقد الجلسة بموجب

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