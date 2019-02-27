قوات سوريا الديمقراطية تجلي قرابة ألفي مدني من الجيب الأخير الخاضع لسيطرة داعش

2019/02/27 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجلت القوات الكوردية قرابة ألفي مدني غالبيتهم من عوائل مسلحي داعش، من الجيب الأخير الخاضع للتنظيم في قرية باغوز شرقي نهر الفرات في سوريا، ونقلتهم إلى مخيمات النازحين بشمال البلاد.

ووصل هؤلاء الأشخاص إلى المناطق الآمنة ليلة أمس الاثنين على متن شاحنات ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم، ومن ثم نقلهم إلى المخيمات، وفق وكالة "فرات" الكردية.

واستسلم عدد من الدواعش لقوات سوريا الديمقراطية.

وتُحاصر قوات سوريا الديمقراطية آخر جيب لداعش في قرية الباغوز شرقي بلدة الهجين، وتتحصن فيه فلول التنظيم، حيث يستخدم عناصرهم المدنيين دروعا بشرية لعرقلة تقدم الفصائل الكوردية.

وتقدر "قسد" عدد المدنيين المتبقين في الباغوز بحوالي 3 آلاف، إضافة إلى بضعة مئات من مسلحي داعش الذين لا يرغبون في الاستسلام.

وتواصل القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة إجلاء الراغبين من المنطقة تمهيدا لإطلاق عملية عسكرية ضد الإرهاب هناك.

وقد غادر نحو 9 آلاف شخص، بينهم مدنيون وعناصر داعش وأفراد من أسرهم، منطقة الباغوز منذ الأربعاء الماضي، وقرابة 20 ألفا منذ مطلع شباط الجاري.

وأشار ناشطون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى وجود 4 مخيمات رئيسية في ريف الحسكة وشرقي الفرات، هي مخيمات روج وعين عيسى ونيروز والهول.

وحسب المرصد، يبلغ عدد الأشخاص في المخيمات الأربعة نحو 61 ألفا، موزعين على نحو 13000 عائلة.



والمخيم الأكثر اكتظاظا هو الهول، حيث يوجد فيه نحو 45500 نازح بينهم 561 عائلة من جنسيات أجنبية.

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