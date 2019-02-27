نفط ذي قار:المباشرة بحفر 19 بئرا جديدا في حقل الغراف النفطي

2019/02/27 | 09:46

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شركة نفط ذي قار المباشرة بعقد الحفر السادس والذي يتضمن حفر 19 بئرا جديدا في حقل الغراف النفطي شمالي المحافظة .

وذكر بيان للشركة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، ان الابار الجديدة ستحفر في الموق k قرب قرية ( احميد الشويلات ) ضمن حدود الحقل النف

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شركة نفط ذي قار المباشرة بعقد الحفر السادس والذي يتضمن حفر 19 بئرا جديدا في حقل الغراف النفطي شمالي المحافظة .وذكر بيان للشركة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، ان الابار الجديدة ستحفر في الموق k قرب قرية ( احميد الشويلات ) ضمن حدود الحقل النفطي .ولفت الى ان الشركة المنفذة لعمليات الحفر وهي شركة zepk الصينية ستستخدم جهازي حفر لاتمام المهمة والوصول بالانتاج الى المستوى المنشود وفقا لعقد الخدمة الموقع بين شركة نفط ذي قار والمشغل شركة بتروناس الماليزية.

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