اللواء سليماني يعلق على استقالة ظريف

2019/02/27 | 09:47

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اكد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم

سليماني ان الوزير محمد جواد ظريف هو المسؤول عن السياسة الخارجية

في البلاد ويحظى بدعم قائد الثورة الاسلامية وكبار المسؤولين .

وبحسب الموقع الاعلامي لحرس الثورة الاسلامية فانه واثر اعلام وزير

الخارجية محمد جواد ظريف استقالته من منصبه وبعض التعليقات التي

صدرت بهذا الشان قال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع

لحرس الثورة الاسلامية تعليقا على هذا الموضوع : لاشك ان السيد ظريف

مسؤول السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية وانه خلال

فترة تصديه لهذا المنصب كان يحظى ولازال بدعم كبار مسؤولي النظام

لاسيما قائد الثورة الاسلامية .

واضاف: لقد قدم السيد ظريف خدمات قيمة لضمان مصالح الامن القومي

الايراني على مختلف المستويات ، وكانت له مواكبة جيدة على صعيد

الكفاح ضد المناوئين الالداء للثورة الاسلامية والشعب الايراني .

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