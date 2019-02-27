كلاشنيكوف تطلق سلاحاً فتاكاً ورخيص الثمن!

2019/02/27 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة التايمز البريطانية، تقريرا لمراسلتها لشؤون الدفاع لوسي فيشر حول التقنية الجديدة التي قدمتها شركة كلاشنيكوف الروسية للطائرات المسيرة رخيصة الثمن وعالية الجودة والقادرة على العمل كقنابل ذكية.وتقول فيشر إن طائرات (كي واي بي) المسيرة التي عرضتها الشركة في معرض أبوظبي لتقنيات الدفاع ستنتشر بسرعة كبيرة وتصبح متاحة للجميع سواء جيوش نظامية أو […]

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