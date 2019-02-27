واع / ضبط كدس عتاد ومواد متفجرة في بابل

2019/02/27 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

27/02/2019 09:44:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاربعاء، ضبط كدس عتاد ومواد متفجرة في قضاء الاسكندرية بمحافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، إن "قوة من مكافحة المتفجرات، تمكنت من ضبط كدس عتاد ومواد متفجرة متنوعة في منطقة منشات حطين (الهياكل) في قضاء الاسنكدرية بمحافظة بابل".

واضافت، ان "الكدس يحتوي على قنبره هاون عدد 102، صاروخ SBG 9 عدد 57، صاروخ بازوكه عدد82 وقذيفه مدفع عدد32 وصاروخ موجه ضد الدروع4 وحاويات عتاد حجم 14.5 ملم عدد 23، إطلاقه صلده عدد 4 ومسطوره تفجير عبوه عدد 1 وصاروخ حراري عدد مع صواعقها عدد 5 ، صواعق مختلفه الأنواع 143 وحافظه صواريخ عدد 3 وسلطانه هاون 60 ملم عدد 1".

ت / ل .



هـ

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