2019/02/27 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاقات الخارجية حول استضافة الدواعش: نرفض ان يكون العراق وطناً بديلاً لمجرمي داعش

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