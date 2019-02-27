برلماني: سيطرات تابعة لعمليات صلاح الدين تبتز المواطنين بـ 150 الف دينار مقابل كل مركبة

2019/02/27 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

كشف النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر، الاربعاء 27 شباط 2019، عن وجود سيطرات قال انها تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين تقوم بابتزاز اصحاب المركبات، مبينا أنها تقوم بجباية 150 الف دينار للسماح لهم بالمرور.

وقال مظهر في بيان، “خلال معاينتنا الميدانية لطريق (كفري – سليمان بيك) لتقييم الأضرار الموجودة فيه بهدف إكمال إجراءات أعادة تأهيله، فوجئنا بأمر معيب على المؤسسة الامنية وهو وجود سيطرات متحركة تابعة للواء 52 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تقوم بابتزاز اصحاب المركبات”.

وأضاف، أن “السيطرات تقوم بجباية مبالغ مالية من اصحاب المركبات تصل الى 150 الف دينار لمجرد ان يسمحوا لهم بالمرور”، مطالبا قيادة عمليات صلاح الدين بـ”معالجة هذه الحالة السلبية ومتابعة التصرفات الفردية المسيئة للقوات الامنية”.

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