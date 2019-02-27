نائب يطالب بتشكيل خلية ازمة خاصة بشأن الجرائم ضد الايزيديين

2019/02/27 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

طالب رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، امس الثلاثاء، بتشكيل خلية ازمة خاصة لايجاد حل للجرائم التي تتعرض لها الطائفة الايزيدية.

وذكر الصالحي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، انه “باسمي شخصيا وباسم تركمان العراق اتقدم بالصبر للعوائل الايزيدية لابشع عملية تعرضت لها النساء الايزيديات بالذبح على ايدي داعش الارهابية”.

واضاف ان “كلمات الياس والحزن لا تغني لنا شيء بقدر تحملنا المسؤولية جميعا ، لذلك وباعتباري عضوا في لجنة حقوق الانسان النيابية”، داعيا الحكومة العراقية الى “التحرك بكل مفاصلها لانقاذ الباقيات من النساء العراقيات”.

وطالب ان “يشكل مجلس النواب العراقي خلية ازمة خاصة من نواب حاليين وممثلي الايزيديين الحاليين والسابقين وذلك “لايجاد حل لهذه الجرائم البشعة التي تتعرض اليها شعبنا المغلوب على امره، بسبب السياسات الخاطئة للبعض من الكتل السياسية الذين تسببوا في اهمال هذه المناطق وتركهن كادوات رخيصة بيد اعداء الانسانية”.

KKK

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