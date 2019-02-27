في 2019.. غزة “منكوبة” اقتصادياً وإنسانياً

2019/02/27 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى قطاع غزة العام الماضي على أسوأ وضع اقتصادي يمر به منذ سنوات، هذا ما اتفقت عليه مؤسسات رسمية في الضفة الغربية

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