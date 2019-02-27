تركيا تحسم صفقة “أس400” الروسية بدلا من الباتريوت الأميركية

2019/02/27 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء إن شراء أنقرة منظومة صواريخ “أس400” الدفاعية صفقة محسومة، وذلك رغم جهود واشنطن

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