امطار متفاوتة الشدة باغلب البلاد غدا وبعده

2019/02/27 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد اغلب مناطق البلاد يوم غد الخميس وبعده امطارا متفاوتة الشدة بدرجات حرارة عظمى اعلى من 20 قليلا.وذكر بيان للهيئة اليوم ان ” طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الخميس غائما جزئيا واحيانا غائما مع تساقط زخات مطر في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا بعد الظهر.والرياح جنوبية شرقية خفيفة […]

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