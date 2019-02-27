الخارجية الفنزويلية تتهم أمريكا بتسليح المعارضة

2019/02/27 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، الولايات المتحدة وحلفاءها، بشراء أسلحة للمعارضة الفنزويلية من أوروبا الشرقية، بهدف إشعال فتيل الحرب في البلاد وإغراقها بحرب أهلية.وقال أرياسا خلال حديثه في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة: “كما، نعلن أيضا عن معلومات قدمتها لنا بلدان صديقة، مثل كوبا وروسيا، بشأن تحركات […]

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