اليوم .. قمة مثيرة تجمع ريال مدريد وبرشلونة في

2019/02/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم، يومًا مثيرًا داخل المستطيل الأخضر، حيث يشهد مساء اليوم الاربعاء اقامة مباراة ”كلاسيكو الأرض“ بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم والتي ساقام على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي .

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