فيان دخيل تحمل الحكومة السابقة والحالية تقصيرها الكبير في ملف المخطوفين الايزيديين

2019/02/27 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت عضو مجلس النواب السابق النائبة الايزيدية فيان دخيل الحكومة السابقة والحالية تقصيرها الكبير في ملف المخطوفين الايزيديين.وقالت في بيان صحفي نحمل الحكومات العراقية المتعاقبة من ٢٠١٤ تقصيرها الكبير في ملف المخطوفين الايزيديين وعدم اخذ الموضوع بجدية توازي حجمه الكارثي.واضافت دخيل ان” العالم كله يعي تماما حجم الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش […]

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