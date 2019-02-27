صور مذهلة تكشف عن “الوديان والخنادق المائية” على سطح المريخ4

2019/02/27 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت صورة مذهلة التقطها القمر الصناعي “مارس إكسبريس” التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، عن لمحة عن الماضي المائي الدافئ للكوكب الأحمر.وتظهر الصور أنظمة متفرعة من الخنادق والوديان، وهي سمات محتملة على الأرجح لتدفق المياه التي كانت موجودة على سطح الكوكب منذ فترة طويلة.وتشير إحدى المناطق التي ظهرت بوضوح في صور […]

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