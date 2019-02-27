مطالبات نيابية بفتح تحقيق في النزاهة بشأن “معهد الطاقة”

2019/02/27 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس طالبت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، هيئة النزاهة بفتح تحقيق حول مركز او معهد الطاقة الذي شكلته جهات في وزارة الكهرباء بدعم من المستشار الطوعي (و.ح).وقالت نصيف، في بيان تلقى “ناس”، اليوم (27 شباط 2019)، “على هيئة النزاهة فتح تحقيق حول، مركز او معهد الطاقة الذي شُكل من قبل جهات تابعة لوزارة […]

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