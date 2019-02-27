عضو بلجنة العلاقات الخارجية البرلمانية : نرفض ان يكون العراق وطناً بديلاً لمجرمي داعش

2019/02/27 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ريحان حنا ايوب رفضها ان يكون العراق وطناً بديلاً لمجرمي “داعش ، داعية اعضاء مجلس النواب لتوحيد قرارهم ازاء “استضافة” الدواعش غير المشروعة، والحفاظ على مكاسب الامن والاستقرار”.وقالت ايوب في بيان ان العراق يمر بمرحلة حساسة ومنعطف خطير جدا، رافضةً بشكل قاطع كل التبريرات عن دخول […]

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