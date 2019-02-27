2019/02/27 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنظم الامانة العامة لجامعة الدول العربية ( قطاع الاعلام والاتصال – إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية ) الخميس المقبل ورشة عمل بشأن ” توظيف الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف ” .

قال السفير بدر الدين علالى الامين العام المساعد – رئيس قطاع الاعلام والاتصال – ان عقد هذه الورشة يأتى استكمالا لجهود الامانة العامة وخطة عمل القطاع من أجل حشد الطاقات الاعلامية وتكنولوجيا الاتصال فى محاربة خطاب الكراهية والتطرف ،وتستهدف الورشة مساعدة الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية لتطوير المؤسسات الاعلامية من القيام بأدوار أكثر فاعلية فى مواجهة التحديات التى تواجه المجتمعات العربية وعلى وجه الخصوص قضية الارهاب التى تطرح نفسها بقوة على المشهد السياسي والأمني والإقتصادي والاجتماعي بالمنطقة العربية .

وأضاف علالي فى بيان له ان الورشة تناقش عددا من المحاور ” الاعلام – الاعلام الرقمى – خطاب الكراهية والتطرف ” و” دور وسائل الاعلام العربي ومدي تأثيرها على المجتمع ” الى جانب عرض تجارب لعدد من الدول العربية لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية تنظم ورشة عمل بشأن توظيف الاعلام لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف غدا الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية تنظم ورشة عمل بشأن توظيف الاعلام لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف غدا الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).