الثورة الإيرانية بعد أربعين عاما

2019/02/27 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمر على إيران والمنطقة في شهر فبراير الجاري، الذكرى الأربعون على إطاحة الثورة الشعبية الإيرانية، حكم الأسرة البهلوية الذي امتد أكثر من

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